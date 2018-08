Hai la passione per il musical Theatre? Entra nelle verdi note dell'Antoniano!

Se hai tra i 12 e i 27 anni e hai la passione per la Musica e il Musical Theatre… entra nel coro “Le Verdi Note dell’Antoniano” di Bologna!



Mercoledì 12 Settembre, ore 18:30, presso l’Antoniano di Bologna, via Guinizelli 13, sono indette audizioni.



I ragazzi di età compresa tra i 12 e i 15 anni andranno a costituire “Le Verdi Note Junior”, scuola di Musical Theatre dove saranno preparati alla “Triple Threat Performance” di stampo anglosassone (canto, ballo, recitazione).



I ragazzi tra i 15 e i 27 anni entreranno direttamente nel gruppo dei più grandi, la cui attività artistica si divide da oltre 25 anni tra concertistica, discografica e televisiva.



Per presentarsi alle audizioni occorre:



• Registrarsi su www.verdinote.it e prenotare la propria audizione;

• Preparare un brano melodico a propria scelta con base musicale su chiavetta USB;

• Vestirsi comodi: no scarpe col tacco o gonne.



Le "Verdi Note” dell'Antoniano sono state fondate nel 1989 da Mariele Ventre per dare l’opportunità ai bambini del “Piccolo Coro” di continuare un percorso artistico all’Antoniano. Oggi il gruppo è aperto a tutti ed è composto, tra Senior e Junior, da circa 30 elementi. Diverse sono le attività discografiche, concertistiche e televisive cui il gruppo ha preso parte, generalmente all’interno di co-produzioni Antoniano-RAI. La direzione corale è affidata a Stefano Nanni, la regia teatrale a Fabiola Ricci, la direzione artistica e organizzativa a Sara Casali e Alessio Zini, ex-allievi di Mariele Ventre e autori per ragazzi.