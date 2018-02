Musiche di Mozart nel foyer del Teatro Il Celebrazioni 

La OSLOM (Orchestra Sinfonica L'Offerta Musicale) presenta una mini rassegna di musica da camera, Musique après-midi, nell’accogliente foyer del Teatro Il Celebrazioni .

24 Marzo (ore 18.00) - Quartetto Etruria e Marco Verza (Clarinetto) - Elisa Tremamunno (Violino), Antonio Laganà (Violino), Maria Cristina Masi (Viola), Lorenzo Lucerni (Violoncello) - Musiche di Mozart. Mozart il Divino! E divina, davvero, è la sua musica in tutte le sue forme. Tra queste, la Musica da Camera che il grande Salisburghese amava anche comporre per amici e colleghi musicisti, grandi interpreti del tempo. Per Anton Stadler, Mozart compose il celebre Quintetto per clarinetto e quartetto d'archi, che occupa un posto di grande rilievo nella letteratura cameristica, sia per la sua bellezza, sia per la sua originalità strumentale. Nel Divertimento, composto a soli 16 anni, Mozart propone un "suo" modello di musica cameristica scrivendo, di fatto, una vera e propria "musica sinfonica".