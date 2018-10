"My Fantastic Pet", la fiera dedicata agli animali da compagnia

Una manifestazione per il pubblico dove poter trovare il modo corretto di avvicinarsi e relazionarsi con il proprio piccolo amico e dove, per i più esperti, acquisire conoscenze per sviluppare ulteriormente la propria passione.

Nella parte espositiva sono rappresentate tutte le categorie di animali da affezione e compagnia (cani, gatti, pesci, rettili, animali da cortile, piccoli animali e animali della fattoria) oltre a tutti i prodotti e servizi per gli animali stessi.

Oltre alla parte espositiva, ci sarà un ricchissimo programma di dimostrazioni, laboratori, incontri didattici ed eventi: dog movie casting, dog sitting per i visitatori, esposizione internazionale felina, aquascaping, goldfish show, campionato italiano di cincillà, fattorie didattiche e molto altro.