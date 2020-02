Naomi live

NAOMI, dopo il grande successo riscosso lo scorso dicembre, torna ad esibirsi al Bravo Caffè di Bologna domenica 23 febbraio ore 22.00.



Naomi è quello che si dice “un nome, una garanzia”.



Nata come soprano e ora passata alla musica leggera, la giovane artista è arrivata seconda classificata ad X Factor 2018 dove si è scatenata con una grintosa e travolgente interpretazione di brani come “Bang Bang” di Jessie J, “Ain’t no other man” di Christina Aguilera, ecc. La reazione del pubblico non poteva che essere positiva, e così pure quella dei giudici del talent.

Altro traguardo importante Naomi l’ha raggiunto nel 2019 quando Disney l’ha voluta per dare voce alla principessa Jasmine del lm Aladdin uscito nelle sale cinematografiche a fine maggio.

La voce potente e pulita di Naomi, con un timbro senza sporcizie, è il risultato del suo approccio con il mondo della musica lirica che le ha permesso di ottenere una straordinaria estensione della voce.

Nei suoi live show, Naomi prevede una scaletta in cui interpreterà le canzoni di maggior successo eseguite ad X Factor e riarrangiate per l’occasione. Inoltre presenterà l’ultimo singolo pubblicato, anticipatore del nuovo progetto discografico in lavorazione. Lo spettacolo offrirà un’esperienza totalizzante, in grado di raggiungere un pubblico molto eterogeneo.



Ad accompagnare Naomi sul palco, saranno presenti musicisti di grande esperienza, ovvero: Mecco Guidi alla tastiera, Marco Dirani al basso e Lele Veronesi alla batteria.









Naomi Rivieccio nasce a Napoli (classe '92) e inizia lo studio del canto in giovane età (8 anni) entrando a far parte del coro delle voci bianche del Teatro San Carlo di Napoli.

Consegue la laurea in primo e secondo livello in ‘Canto Lirico’ in qualità di Soprano lirico leggero (2014) presso il Conservatorio di musica di Salerno.

Dal 2016 al 2018 collabora con la Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli diretta dal M° Gaetano Russo.

Nel 2018 partecipa ai Casting per il Talent X-Factor 12 superando tutte le selezioni entrando a far parte della Categoria Over capitanata dal rapper Fedez.

Arriva in finale presso il Mediolanum Forum di Assago (MI) aggiudicandosi il 2° Posto di X Factor. Durante il percorso ad X-Factor viene prodotto il suo primo singolo "Like the rain (unpredictable)" di Fortunato Zampaglione, Shrida Solanski, Silvia Cesana, produzione di Fausto Cogliati e conosce artisti di grande spessore come Giorgia, gli Hooverphonic, Salmo, I Maneskin, Enrico Nigiotti , duettando con Sting, Lorenzo Licitra, I Subsonica, Marco Mengoni.

A marzo 2019 è scelta da Disney per interpretare le canzoni del film Aladdin nella versione italiana del live action in uscita nelle sale cinematografiche a maggio 2019. Nell’ambito della promozione di Aladdin, ha avuto l’opportunità di duettare con Zayn e con la star hollywoodiana Darren Criss.





Per Informazioni e prenotazioni:

Bravo Caffè

Via Mascarella n°1, Bologna

Tel: 051266112 | Cell: 3335973089

Mail: info@bravocaffe.it | www.bravocaffe.it