Natale 2018, Longara: Giochi al riciclo

Il 16/12 all'interno della festa di Natale per bambini che si terrà a Longara di Calderara di Reno ci sarà la possibilità di effettuare lo scambio di giocattoli. Per ogni giocattolo consegnato sarà possibile ritirarne un'altro.

Se hai giochi in buono stato, che non usi più, vieni a Longara il 16/12 e scambiali con quelli portati da altri bambini.

Orario di apertura banchetto dalle 10,00 alle 18,00.

Inoltre ci saranno i laboratori di Argilla, Cartoline natalizie, Archimede pitagorico e Disegnare con le Foglie.