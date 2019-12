Natale con il circo

Le feste incombenti vi spaventano? Tremate all’idea del cenone tra i parenti affamati quanto l’incombenza dei grassi saturi? Vi viene l’epilessia al solo guardare una luminaria?



Niente paura, Arterego è qui con voi pronta a sostenere il proprio caloroso pubblico in vista delle feste imminenti.

Per farlo, ha ideato un nuovo, scintillante, natalizio cabaret!



Signore e signori siete dunque invitati al prossimo appuntamento di Salt’In Circo in cui la musica dal vivo lenirà le vostre anime in pena come un balsamo emolliente, l’umorismo solleverà ogni festosa preoccupazione e il circo risanerà, con una bella terapia d’urto, ogni stress natalizio.



Come tutti gli appuntamenti della rassegna annuale, non è necessaria la prenotazione.



L’evento è a offerta libera e consapevole (consapevole che a Natale siamo tutti più buoni). Il “cappello” andrà a finanziare lo spettacolo e le attività dell’associazione culturale Arterego, per promuovere il circo in tutte le sue forme.