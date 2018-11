Natale al circo in Dulcamara

Se pensiamo al Natale, subito ci vengono in mente il profumo di biscotti appena sfornati, la magia delle luci, e la tradizione di riunirsi in salotto intorno all'albero per scartare i regali insieme a tutta la famiglia.

Anche quest'anno abbiamo scelto di aprire le porte della nostra fattoria, per proporvi di celebrare in modo originale una giornata così speciale, tra buon cibo e intrattenimento.



Dalla ore 12.30 la cucina proporrà un ricco menù di piatti tradizionali della festa rivisitati in chiave vegetariana (prossimamente sarà pubblicato nel dettaglio)

Menù fisso adulti 35 € - menù fisso bimbi 15 € bevande incluse (1/4 vino della casa, acqua).



Alle ore 15.30 la Compagnia Nando e Maila presenta un grande spettacolo di circo nel nostro salone delle arti.

Ingresso gratuito. Uscita a cappello.



Per info e prenotazioni (ristorante) chiamare 051.796643 o scrivere una mail a agriturismo@coopdulcamara.it