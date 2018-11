Natale bimbi a Longara 2018

Festa di Natale 2018 a Longara di Calderara di Reno (Bo), date 15 e 16/12/2018.

La festa si terrà tra la Piazza Centrale del paese, la Parrocchia San Michele Arcangelo, il Centro Civico e le Attività del luogo.



PROGRAMMA



ATTRAZIONI PER BAMBINI:

• VIAGGIO AD HOGWARTS NEL MAGICO MONDO DI HARRY POTTER:

- CERIMONIA DI SMISTAMENTO NELLE QUATTRO CASATE

- PROVA POZIONI CON SFIDA AL PROFESSOR PITON

- DUELLI DI INCANTESIMI CON SFIDA AL PROFESSOR SILENTE

- 1 CAPPELLO PARLANTE

• LA CANTASTORIE le favole come una volta

• I GIOCOLIERI spettacoli itineranti di giocoleria

• LA CASA DI BABBO NATALE con ritiro delle letterine di richiesta regali



LABORATORI PER BAMBINI:

• I BISCOTTI DI NATALE laboratorio di pasticceria per bambini (posti limitati - consigliata la prenotazione)

• CREARGILLA lavorazione dell'argilla

• FOGLI DI FOGLIE disegnare con le foglie

• ARCHIMEDE PITAGORICO creazioni e invenzioni

• CHRISTMAS CARDS decorazioni natalizie con scrapbooking



INTRATTENIMENTO PER BAMBINI:

• IL TRUCCABIMBI

• BALLI DI GRUPPO

• IL PAGLIACCIO

• TIRO AL BARATTOLO CON PREMI

• GIOCO DEI PACCHI



SPETTACOLI PER BAMBINI E ADULTI:

• CHRISTMAS GOSPEL - canto corale (Chiesa di S.Michele Arcangelo)

• SOTTO LA NEVE: spettacolo di danza degli allievi dell’associazione Startidal



MERCATINI NATALIZI:

• MERCATO opere del proprio ingegno

• BOUTIQUE SOLIDALE mercato di riuso abbigliamento bimbi e adulti

• GIOCHI AL RICICLO mostra/scambio di riuso giocattoli



DALLE 10 ALLE 20 SARANNO ATTIVI VARI PUNTI RISTORO:

• PIZZE AL TAGLIO

• PRODOTTI DA FORNO

• PIADINE

• EMPANADAS ARGENTINAS

• CASTAGNACCI (Protezione Civile Calderara di Reno)

• ZUCCHERO FILA