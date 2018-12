Natale all'Opificio Golinelli: laboratori ed eventi a tema

Un pomeriggio di attività a tema natalizio per tutte le fasce d’età. Dai laboratori sul freddo, sui cristalli e sul ghiaccio, fino ad esperimenti scientifici sui passaggi di stato e le aggregazioni della materia.

LABORATORI SU PRENOTAZIONE

Letture dell’inverno

Esperimenti e letture animate accompagnano i novelli scienziati nel clima natalizio.

Repliche ore 15.30, 16.30 e 17.30

Per chi: bambini 2-3 anni

Durata: 40’

La scienza e gli aromi del Natale

I bambini svolgono divertenti esperimenti e osservazioni al microscopio di misteriosi e colorati preparati; al termine creazione di un gadget natalizio.

Repliche ore 15.15, 16.15 e 17.15

Per chi: bambini 4-6 anni

Durata: 45’

La chimica del freddo

Le basse temperature e le variazioni drastiche di temperatura possono permettere di ottenere cristalli e vere e proprie creazioni artistiche. Attraverso il laboratorio i ragazzi hanno modo di sperimentare con mano le transizioni di fase, al termine confezionano una piccola decorazione natalizia che viene impreziosita con cristalli blu di solfato di rame.

Repliche ore 15.45 e 17

Per chi: bambini 7-13 anni

Durata: 1h

Minecraft: a Christmas tree

Una nuova sfida creativa, in cui i partecipanti dovranno realizzare un villaggio natalizio, con alloggi e decorazioni, all'interno di un imponente albero di natale.

Repliche ore 15.00 e 16.45

Per chi: ragazzi 8-13 anni

Durata: 1h30’

Circuiti e led colorati

Con led, batterie, nastro di rame e fogli di carta i partecipanti realizzano dei circuiti con cui creano biglietti di Natale “elettrici”.

Repliche ore 16 e 17

Per chi: bambini 7-11 anni

Durata: 45’

ATTIVITA' A FRUIZIONE LIBERA

Per chi: tutti



Natale al microscopio

Non ci sono solo luci e statuine a caratterizzare il Natale: scopri attraverso le lenti di un microscopio la magia delle piante invernali che adornano le nostre case durante le feste.

Repliche ore 15.45 e 17.15

Per chi: dai 14 anni

Durata: 1h

Sfide robotiche

Tanti robot da programmare per risolvere sfide e percorsi intricati in ambientazioni natalizie.

In loop a partire dalle 15.30

Musica, elettronica, creatività

Postazione interattiva di presentazione dei lavori dei ragazzi dell'IC Guinizzelli Carracci di Bologna, che hanno partecipato al percorso "Imparare facendo" orientato alla composizione musicale digitale ed elettronica.

In loop a partire dalle 15.30

Buon Natale dalla Luna

Ore 18

Nel dicembre del 1968, Apollo 8 ha il compito di portare tre uomini e le speranze di un'intera nazione in viaggio verso la Luna. In occasione del 50° anniversario di questa missione, si riproporrà la storica diretta di Natale con lo speciale augurio dei primi esseri umani in orbita attorno ad un altro mondo.

Concerto dei BSMT Singers

Ore 18.30

Un racconto cantato con i brani più belli della tradizione natalizia, interpretato dalle migliori voci della Bernstein School of Musical Theater.

Direzione: Shawna Farrell e Vincenzo Li Causi

Al pianoforte: Maestro Maria Galantino

Voce narrante: Barbara Corradini

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili.