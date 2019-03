Natan Rondelli e il suo New Eyes Tour allo Spazio Eco

Il 'New Eyes' Tour, tournée di presentazione dell'omonimo disco di Natan Rondelli, parte da Bologna, il 30 marzo prossimo con un concerto evento allo Spazio Eco di Casalecchio Di Reno. Il cantante e chitarrista sceglie la sua città per presentare il suo ultimo lavoro discografico visionario ed evocativo, che attinge a piene mani dal rock anglosassone degli anni '70 da cui ha subito una forte influenza.

La sua scrittura e produzione sono senza dubbio di respiro internazionale. L'originalità dei suoi chiaroscuri musicali, l'inquietudine sottesa e l'energia opportunamente veicolata dalla musica, questi sono gli elementi determinanti che rendono estremamente interessante il suo ultimo lavoro, terzo della sua produzione discografica.

New Eyes, annunciato durante questi mesi da due singoli ('Live In My Soul' e 'Wave Of love') e da un videoclip, viene portato sul palco, con una band rinnovata, insieme ad alcune delle canzoni più significative della sua produzione musicale precedente.

Gallery