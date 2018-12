Nativity: i presepi di Ivan Dimitrov

L’arte presepiale torna a Bologna con una mostra che rende omaggio ai maestri della storia dell’arte. Dopo il successo dello scorso anno, da sabato 15 dicembre 2018 a domenica 6 gennaio 2019 le sale settecentesche di Palazzo Isolani a Bologna (piazza Santo Stefano, 16) ospitano la mostra “Nativity 2018: i presepi di Ivan Dimitrov”.

Si tratta di oltre 300 sculture in terracotta tra le quali i grandi presepi scenografici dedicati ai maestri della storia dell'arte come Leonardo, Dürer, Rubens e Brueghel. Le opere, dai 30 ai 50 cm, modellate da Dimitrov a pezzo unico, sono composte in piccoli gruppi o sono inserite in imponenti e ricercate scenografie, fino a oltre 4 metri di larghezza.

Sono esposti sia i presepi della “tradizione” che Dimitrov reinterpreta attenendosi ai modelli compositivi di Mazza e Piò, gli artisti che nel Settecento fecero di Bologna uno dei centri dell’arte presepiale; sia i famosi “Omaggi ai grandi maestri”: quattro presepi scenografici ispirati all’incompiuta “Adorazione dei Magi” di Leonardo, a dipinti e incisioni di Dürer, alle opere di Rubens e di Brueghel.

La mostra è aperta tutti i giorni, anche festivi, fino al 6 gennaio 2019