"Nerd Show": fumetti, del videogames e Youtubers

Nerd Show è il grande evento dedicato alla cultura nerd in ogni sua forma: 100 autori di fumetti, le più importanti case editrici, grandi spettacoli e aree intrattenimento per tutti i gusti – dai mattoncini al modellismo e ai giochi da tavolo. Scopri passato, presente e futuro dell’intrattenimento videoludico con le nostre 400 postazioni free to play e torneo, partecipa ai meet & greet con gli youtuber più amati e acquista i tuoi gadget e fumetti preferiti nella nostra immensa area commerciale!