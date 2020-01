"Nerd Show": fumetti, videogiochi, cosplay, spettacoli e Youtuber

Dopo lo straordinario successo della seconda edizione, l’8 e il 9 febbraio 2020 torna a BolognaFiere Nerd Show. Scopri un mondo fatto di fumetti, videogiochi, cosplay, spettacoli, youtuber e tantissimo altro! Un festival che avvicina le generazioni all’insegna del divertimento e che unisce in un’unica straordinaria location le emozioni di decine di show a tema, i meet & greet con gli ospiti più attesi e le occasioni imperdibili di uno shopping in pieno stile nerd.

Nerd Show: come to the nerd side of the force!