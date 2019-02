Nesli in concerto: "Vengo in Pace"

Il 29 marzo Nesli in concerto a Bologna.

Vengo in pace tour 2019. Nesli è pronto a far ascoltare il nuovo disco e lo fa lanciando come primo singolo la title track Vengo in Pace, uscita il 22 gennaio. L’album, Vengo in Pace, uscirà il prossimo 22 marzo per Polydor (Universal Music Italia). Questa ultima fatica sarà presentata con il nuovo tour, che partirà il 21 marzo da Roma e il 29 marzo farà tappa anche a Bologna.