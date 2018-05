Neverending tour: Martino Ferrario presenta Clifford e Cingo

Il 21 maggio venite in libreria a conoscere CasaSirio Editore, una delle realtà editoriali più interessanti d'Italia!



Il 3 maggio usciranno due titoli molto importanti di loro pubblicazione: #LAMENTATION di Joe Clifford (#1 su Amazon USA, finalista all’Anthony e primo libro di una serie che sta avendo un successo enorme) e #GrandeMadreAcqua di Zivko Cingo (Prix Nocturne 2014, una trasposizione cinematografica candidata all’Oscar, caso editoriale in Francia nel 2013).



Per farli conoscere come meritano, il direttore editoriale di #CasaSirio Martino Ferrario ha pensato a un giro un po’ particolare: 20 tappe (9 prima del Salone del Libro, 3 durante, 8 dopo) che lo porteranno in giro per tutta l'Italia.



lunedì 21 maggio, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna



#GrandeMadreAcqua di Zivko Cingo è la storia di due ragazzi nella Macedonia del dopoguerra, due ragazzi che vivono in un orfanotrofio e che sono disposti a tutto per continuare a sognare. È un romanzo lirico, incredibile, roba che mette i brividi.

#Lamentation di Joe Clifford è invece un noir, di quelli che poi sei costretto ad andare avanti pagina dopo pagina finché non finiscono. È un noir che ti prende a pugni perché parla di rapporti personali, di quelle relazioni che ti condizionano anche se non vuoi, di scelte che non fai per paura e che alla fine ti distruggono lo stesso.

