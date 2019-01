Nextenergy. Riscoperta ed evoluzione

NEXUS EDIZIONI presenta

NEXTENERGY. Riscoperta e Evoluzione



02/02/2019 dalle 14:30 alle 19:30

CIERREBI CLUB - Via Marzabotto, 24 – BOLOGNA



NEXUS Edizioni presenta NEXTENERGY una conferenza per approfondire le sfide e le prospettive che l'utilizzo energetico ha prodotto nel corso della storia dell'Uomo.

Al centro della conferenza le tecnologie presenti e passate, conosciute o meno conosciute, frutto dell'ingegno di uomini che sono stati poi delegittimati per favorire logiche di potere che hanno causato più danni che benefici.

Tra i relatori il prof. Diego Antolini esporrà con una disamina del ‘Grid’ Cinese, a seguire l’ing. Rino Bernazzani affronta il delicato tema delle energie dimenticate, mentre il prof. Luigi Maxmilian Caligiuri, fisico di livello internazionale, sfida l'Intelligenza Artificiale nel Vuoto Quantistico della scienza di frontiera ed infine il prof. Ivano Spano, sociologo, esplora la Teoria Unificata dell'Universo.



Moderatore dell’evento: Tom Bosco – Direttore responsabile Nexus New Times





VISUALIZZA IL PROGRAMMA COMPLETO



ACCREDITO STAMPA

ufficiostampa@nexusedizioni.it



PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

049 9115516

347 0654586

eventi@nexusedizioni.it