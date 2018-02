Niall Horan live all'Unipol Arena

Niall Horan ex componente della boy band britannica One Direction e ora solista, approda all'Unipol Arena per un live: appuntamento il 6 maggio 2018.

Nel settembre 2016 ha firmato un contratto discografico con l'etichetta discografica Capitol Records,pubblicando il 29 dello stesso mese il suo primo singolo This Town. Il 4 maggio 2017 è stata la volta del secondo singolo Slow Hands. Entrambi i singoli fanno parte del suo album di debutto Flicker,[7] presentato attraverso il tour Flicker Sessions 2017, partito ad agosto 2017. Il 15 settembre 2017 pubblica il terzo singolo estratto dall'album, Too Much to Ask.[9] Il 20 febbraio 2018 ha pubblicato il quarto singolo On the Loose.