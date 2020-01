Niccolò Fabi in concerto al Sequoie Music Park alle Caserme Rosse

Niccolò Fabi live. Un viaggio in cui farsi trasportare liberamente. 2 ore ininterrotte di musica in cui le parole e il suono si mescolano con un nuovo immaginario visivo. Un intenso spettacolo in cui trovano il giusto equilibrio anche le sperimentazioni sonore che caratterizzano l’ultimo lavoro discografico del cantautore romano. Per un live in cui al centro di tutto resta solo la musica e le emozioni che è in grado di suscitare nello spettatore.



Il 10 Luglio al Sequoie Music Park alle Caserme Rosse



INFO GENERALI: artistico@magellanoconcerti.it e info@niccolofabi.it

INFO PER BIGLIETTI PER I DISABILI: inviare mail a Studio’s Programmazione Spettacoli studios@studiosonline.it tel 059 454772 dalle ore 10.00 alle ore 13.00.



POLICY PER I BAMBINI: fino a 4 anni di età compiuti si può non acquistare il biglietto, se tenuti in braccio da un genitore.