Nicolò de Trizio presenta Giallo Bordolese

Presentazione di Giallo Bordolese - di Nicolo' De Trizio (Editrice La Mandragora). L'autore ne parla con Antonella Bonora, fiduciaria del Convivio di Slow Food Bologna Con letture di brani scelti e commentati a cura di Luciano Manzalini.



giovedì 19 aprile, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna



IL LIBRO: Un gruppo di amici appassionati di enogastronomia si reca a Bordeaux per un viaggio di esplorazione di quel territorio francese che rappresenta la culla e il cuore della enologia mondiale. Il giorno seguente alla visita del primo Châteaux in programma giunge la notizia che in quel luogo si è consumato un omicidio e sorge il sospetto che uno dei componenti del gruppo sia implicato nel delitto. Gli interrogatori e le indagini di polizia non impediscono la prosecuzione della gita ma uno dei componenti del gruppo, Nicola, in ragione della professione medico legale svolta ma anche in virtù della sua capacità di indagine psicologica, rimane coinvolto nell'intreccio di indizi e sospetti.