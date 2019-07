Nirvana - Unplugged In New York, il concerto capolavoro sul grande schermo

Giovedì 11 luglio l’appuntamento del BOtanique sul grande schermo sarà con la proiezione di Nirvana - Unplugged In New York, il concerto capolavoro della band di Kurt Cobain registrato per la serie MTV Unplugged.

“MTV Unplugged in New York” è il primo album "postumo" dei Nirvana, pubblicato il 1º novembre 1994. Si tratta della registrazione del concerto acustico tenutosi il 18 novembre 1993 per la celebre serie Unplugged di MTV.

I componenti della band sono affiancati da Pat Smear - ex chitarrista dei Germs già aggiuntosi al gruppo in qualità di seconda chitarra a partire dal tour di In Utero - e dalla violoncellista Lori Goldson.

Considerato da gran parte della critica e del pubblico una pietra miliare della musica degli anni Novanta, grazie soprattutto all'intensa interpretazione di Kurt Cobain, l'Unplugged vede i Nirvana rivisitare in chiave acustica alcuni loro successi, amalgamati con cover di canzoni di vario genere, dal punk rivisitato dei Vaselines in Jesus Don't Want Me for a Sunbeam al blues di Where Did You Sleep Last Night? (interpretazione del brano tradizionale americano di fine Ottocento In the Pines), passando da David Bowie. Kurt Cobain inserisce in scaletta anche tre pezzi dei Meat Puppets, band di cui si era sempre dichiarato appassionato fan, facendosi affiancare nell'esecuzione dagli stessi fratelli Kirkwood, fondatori del gruppo.



Prima del film, come ogni giovedì il BOtanique darà la possibilità a chi è interessato di effettuare una visita guidata all’Orto Botanico. Grazie all'accordo con l'Università di Bologna sarà possibile visitare questo luogo magico nato 450 anni fa, il quarto giardino dei semplici al mondo. L’appuntamento con la guida è alle ore 19.30 al BOtanique. La visita è gratuita e durerà un'ora, dalle ore 20.00 alle 21.00. Per info e prenotazioni: info@estragon.it

La proiezione del film avrà inizio alle ore 21.45.

L’ingresso è gratuito