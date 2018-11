"Nobili Bugie" presentato da Raffaele Pisu, Antonio Pisu e il produttore Paolo Rossi

Domanica 11 novembre "Nobili bugie" al Cinema Lumière alle ore 21:00: (Italia/2018) di Antonio Pisu (100'). Introducono Raffaele Pisu , Antonio Pisu e il produttore Paolo Rossi



1944, colli bolognesi. Una famiglia di nobili decaduti accoglie tre ebrei in fuga. In cambio offrono un lingotto d'oro al mese. I giorni passano, i ricavi aumentano ma proprio quando la rinascita nobiliare è all'orizzonte, la guerra finisce, costringendo la famiglia a rocamboleschi sotterfugi per celare la verità... Produce la bolognese Genoma Films fondata dai figli di Raffaele Pisu, Antonio, anche regista, e Paolo Rossi, figlio che l'attore ha conosciuto e riconosciuto solo pochi anni fa. Nel cast, oltre a Pisu, Claudia Cardinale, Giancarlo Giannini, Ivano Marescotti.