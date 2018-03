Noi di martedì gustiamo il giallo: metti uno scrittore in cucina con uno chef

Cosa succede se uno chef invita alcuni scrittori a cucinare insieme a lui?

Fra delitti, misteri e gustosi manicaretti vi aspettiamo martedì 27 marzo in compagnia dello chef Mauro Spadoni e degli scrittori Maurizio Malavolta ed Enrico Solmi per gustare il giallo!

La serata sarà ispirata a Romanza noir (Collana Comma 21 – Damster Edizioni) . Il filo conduttore dei racconti è Luciano Pavarotti. Storie che potrebbero diventare un’opera lirica: ci sono il dramma e la pazzia, una società matrigna e un amore spinto fino alle estreme conseguenze…

Si degusteranno le ricette preparate. Inoltre ci sarà un apericena in stile "OTTO IN CUCINA"!!!

Sei fra i partecipanti alla rassegna “Noi di martedì gustiamo il giallo”? Non perdere l’occasione di divertirti insieme a noi! Aiutaci a risolvere il “Mistero della filastrocca”. Per farlo devi partecipare a uno degli appuntamenti in programma. Durante la serata le persone presenti, se lo desiderano, possono trasformarsi in investigatori e risolvere il “Mistero della filastrocca”. Il premio? Un buono omaggio per partecipare gratis a un’altra serata, a scelta, della rassegna. Non vi siete ancora iscritti? Cosa aspettate? Ci sono misteri da risolvere.

Per informazioni e iscrizioni:

Otto in cucina

Via del Giglio n. 25/2

Bologna

Cell. 333.5357265

info@ottoincucina.eu