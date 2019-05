Proiezione gratuita all'aperto di "Non ci resta che piangere" (1984), scritto e diretta da Roberto Benigni e Massimo Troisi (107').

In caso di maltempo la proiezione avverrà nella sede invernale all'interno della Casa Gialla.

Area attrezzata per bambini e bar aperto.



Maggiori info su tutta la programmazione è disponibile alla pagina fb https://www.facebook.com/lamerotantipop/