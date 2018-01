Domenica 4 Febbraio 2018, ore 17.00 Teatro Calcara NON È OBBLIGATORIO ESSERE EROI. Produzione eclissi di lana di e con Dario Criserà

regia di Cristiano Falaschi

dagli 8 anni





L’Odissea è uno dei testi fondamentali della cultura classica occidentale. Ma se per un momento provassimo a guardare il protagonista,“l’uomo dal multiforme ingegno” di ritorno da una lunga guerra, forse ci accorgeremmo che questo Ulisse tanto eroe non è. Non mettiamo in dubbio la sua intelligenza e il suo carisma, ma come giudicate un uomo che non esita a sacrificare la vita dei suoi uomini per salvarsi la pelle? Un uomo che ad ogni sosta si innamora e deve essere convinto dai suoi compagni a ripartire per tornare a casa da moglie e figlio? Lo spettacolo è un divertissement sul viaggio di Ulisse, un Ulisse un po’ più cialtrone e meno eroe che, tra colpi di genio e malestri, ci divertirà facendoci incontrare improbabili personaggi che trasformeranno quello che doveva essere un semplice ritorno a casa nella più grande avventura della sua vita.



Info e prenotazioni:

051.963037

335.1647842 (anche whatsapp - sms)

info@teatrodelletemperie.com



Teatro Calcara

Via Garibaldi 56, loc. Calcara di Crespellano - Valsamoggia (BO)