Proiezione documentario: "Non eravamo pagine bianche"

Nell'ambito dellla Rassegna "Io ci sto! - Estate in Fattoria" Associazione Corso Doc-APS presenta, il 12 giugno 2019 alle ore 21,00, presso il Circolo La Fattoria, il documentario "NON ERAVAMO PAGINE BIANCHE", realizzato dagli studenti del Corso Doc del Liceo Laura Bassi.

Il documentario è la conclusione di un percorso sulla riscoperta delle proprie origini, svolto dagli studenti insieme ai loro docenti e ai loro tutor. Il tema trattato è quello dell’adozione attraverso il racconto di Leidy e di Daniel, i protagonisti, e della loro famiglia adottiva. Una racconto corale, molto toccante e commovente, in cui ogni componente mette in gioco all’interno della famiglia le proprie fragilità, i propri desideri, l’affettività e le difficoltà.

Dopo la visione del documentario è previsto un dibattito al quale interverranno:

Chiara Labanti, Assistente sociale, Responsabile del Centro per le Famiglie del Comune di Bologna, mediatrice familiare

Tiziana Giusberti, Psicologa; responsabile Adozione, Affido per il dipartimento delle cure primarie Azienda USL Bologna

e alcune famiglie che racconteranno la loro esperienza di adozione

Coordina: Paolo Battistella di Nova Associazione

Il progetto è stato realizzato con il contributo del MIUR, del MIBAC, di conCittadini e con la supervisione e l'assistenza tecnica di Documentaristi Emilia Romagna (D-ER)