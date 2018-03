MERCOLEDI’ 7 MARZO alle ore 20.30 al LABORATORIO DI SAN FILIPPO NERI la giornalista freelance LIVIA GROSSI porta in scena NONOSTANTE VOI. STORIE DI DONNE CORAGGIO, uno dei reportage teatrali nati dalla sua passione per i viaggi (Sud America, Albania e Africa sub sahariana). Un vero e proprio reading, sempre in divenire, durante il quale utilizza il palcoscenico come fosse una pagina di un magazine, con il supporto di contributi fotografici e videointerviste.

Livia Grossi narra del valore della donna come individuo al di là dei tradizionali ruoli sociali di madre, moglie e figlia. Il diritto di esistere e il prezzo che si paga. Un viaggio tra parole e musica che s’interroga sull’identità individuale e pubblica, sull’informazione e la sua reale condivisione. In scena riflessioni e testimonianze di donne italiane e straniere, e un ironico monologo sui requisiti necessari per ottenere la Carta d’identità di Donna. Storie di resistenza al femminile raccolte sul campo, tra le donne intervistate Pushka (Albania), vergine giurata che da oltre 40 anni ha deciso di diventare un “uomo” per difendere diritti e dignità; Maria (Sud America) rifugiata politica, arrestata con l’accusa di terrorismo e liberata in seguito alla sua riconosciuta innocenza dopo 8 anni di carcere; Marietu ‘Ndaye (Senegal), una delle portavoce contro la mutilazione genitale femminile.

“Io non recito: sono in scena con il mio pezzo scritto per essere letto (e non pubblicato) – dice Livia – è una lettura partecipata che condivido con il pubblico. È la notizia al centro di tutto: io mi limito a darle voce, mettendomi al servizio del lettore, facendo da ponte fra la storia e chi ascolta”.

Musica dal vivo di Andrea Labanca.