Not a valentine's day. Tre Burt in concerto dalla California

"What I mean to say is Caught If From The Rye is the rare album that is capable of two seemingly disparate things: meaning some thing to everyone, and/or meaning every thing to some." [American Standard]

Tre Burt è uno di quegli artisti che è ancora capace di scrivere canzoni senza tempo, voce chitarra e armonica che si traducono in un folk profondamente radicato nei paesaggi americani.

"Caught It From The Rye", il suo primo full lenght, è un disco essenziale che trasuda dell'urgenza di raccontare le storie. Non vogliamo peccare di blasfemia scomodando il #BobDylan di Freewheelin ma in queste tracce si raggiungono livelli davvero alti, ascoltare per credere. Per la prima volta in Italia in questo tour organizzato dalla Hang The Dj - booking agency.



giovedì 14 febbraio, ore 20:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

Bologna