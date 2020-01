Not ordinary night for not ordinary people - laboratorio gratuito

"Not ordinary night for not ordinary people" è un’installazione partecipativa pensata quale laboratorio continuo in occasione di "Francesca Pasquali. Not ordinary place", mostra inserita nell'ambito di ART CITY Segnala 2020 in occasione di Arte Fiera.

Dalle 10:00 alle 24:00 di sabato 25 gennaio, durante ART CITY White Night 2020, e tra le 10:00 e le 19:00 di domenica 26 gennaio, il pubblico potrà realizzare un’opera d’arte collettiva che richiami i lavori dell’artista presenti in loco, in particolare le Frappe.

Con un semplice gesto il visitatore diventerà così co-autore di un’installazione di estese dimensioni, nata proprio dalla condivisione e dal coinvolgimento di tutti coloro che vorranno partecipare, che coprirà un’intera parete della sala riunioni di Ersel.



Il team di ACME Art Lab sarà presente in mostra sabato dalle 17:30 e domenica dalle 15:30.

L’evento, curato da ACME Art Lab in collaborazione con Francesca Pasquali Archive - FPA, è gratuito e adatto a tutte le età.



Laboratorio "Not ordinary night for not ordinary people"

25 gennaio 2020, 10:00 - 24:00

26 gennaio 2020, 10:00 - 19:00

Ersel Sim S.p.A., via Massimo D’Azeglio 19, Bologna

Evento gratuito aperto a tutti

