"Notre Dame de Paris": il tour 2019 passa per Bologna

Dal 22 al 24 novembre 2019 NOTRE DAME DE PARIS all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno

DOPO IL GRANDE SUCCESSO DELLE PRECEDENTI STAGIONI CON 4 MILIONI DI SPETTATORI E DOPO AVER SUPERATO LE PRESENZE DEI PIÙ GRANDI LIVE DELLA MUSICA ROCK E POP,TORNA NEL 2019 L’OPERA MODERNA PIU’ FAMOSA AL MONDO TRATTA DALL’OMONIMO ROMANZO DI VICTOR HUGO CON LE MUSICHE DI RICCARDO COCCIANTE E LE LIRICHE ORIGINALI DI LUC PLAMONDON.

Biglietti disponibili su ticketone.it da lunedì 19 novembre alle ore 12.00 e in tutti i punti vendita Ticketone da giovedì 22 novembre alle ore 11.00

L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali.

Dopo il travolgente successo di pubblico delle precedenti stagioni, con la cifra record di 4 milioni di spettatori, torna a teatro “Notre Dame de Paris”, uno fra i più grandi successi di sempre nella storia dello spettacolo in Italia, tratto dall’omonimo romanzo di Victor Hugo. Lo show più importante mai stato realizzato in Europa, prodotto da David e Clemente Zard, in collaborazione con Enzo Product Ltd, partirà a ottobre 2019 con una tournée interamente curata da Vivo Concerti.

Un’ascesa incredibile che, soltanto nella stagione 2016, ha superato un milione di spettatori e affollato le 43 tappe italiane, per 283 repliche a colpi di sold out, in 31 città. Nello stesso anno, inoltre, lo spettacolo, diventato un vero e proprio cult, ha fatto impennare le vendite dei biglietti a teatro, capitanando la classifica dei titoli e superando le presenze dei più grandi live della musica rock e pop.

SPETTACOLI

Venerdì 22 novembre – 21:00

Sabato 23 novembre – 16:00

Sabato 23 novembre – 21:00

Domenica 24 novembre – 17:00