Notte bianca del Mare Termale Bolognese: ingresso a 2 euro in tutte le terme

Martedì 24 settembre 2019 apertura straordinaria di tutti e 5 i centri termali dalle 20.30 a mezzanotte in occasione della nona edizione della Notte bianca del Mare Termale Bolognese. Piscine termali, sauna, bagno turco, percorsi Kneipp: il benessere termale per stare insieme e prendersi cura della propria salute, in una serata speciale di festa.

Terme San Petronio - Antalgik

Terme San Luca - Pluricenter

Terme Felsinee

Terme Acquabios

Terme dell'Agriturismo - Villaggio della Salute Più

Ingresso: contributo minimo € 2 a persona, interamente devoluto in beneficenza a Bimbo Tu onlus, associazione per i bambini colpiti da malattie del sistema nervoso centrale e/o tumori solidi.

Età minima 7 anni compiuti (altezza minima 100 cm alle sole Terme dell'Agriturismo - Villaggio della Salute Più).

L'accesso non si prenota. L'organizzazione prevede un tempo limitato di permanenza, contingentato in base alla disponibilità di fascia oraria assegnata via via nel corso della serata.

Occorrente: documento di identità, costume, cuffia, ciabatte, accappatoio/telo, lucchetto.

L'apertura è straordinaria e l'ingresso non conta come primo o secondo accesso per il regolamento interno delle strutture.

Durante la serata verranno effettuate riprese foto/video: prima di accedere al centro verrà quindi consegnata la liberatoria, obbligatoriamente da compilare e restituire firmata.