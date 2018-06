Notte Bianca in via Andrea Costa: shopping, musica e intrattenimento

Come ogni anno i negozianti di Via Andrea Costa organizzano la festa in una delle più importanti strade di Bologna.

“Dancing in the street 2018” è la notte bianca che avrà inizio domani, mercoledì 27 giugno, dalle ore 19:00 fino alle 24:00.

Ci saranno negozi e locali aperti, festa in strada, eventi, musica e balli dalla rotonda fino ai viali.