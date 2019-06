Mercoledì 26 giugno dalle 19.00 alle 24.00 torna la famosa Notte Bianca in via Andrea Costa: spettacoli, animazioni, enogastronomia, shopping... e tanto altro! Una serata per tutti godendosi la strada pedonalizzata, le luci i colori e le musiche che la caratterizzeranno. Una notte piena di magia!!!