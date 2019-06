Notte Blu 2019: visite guidate a siti solitamente non accessibili al pubblico

"Notte Blu" è una manifestazione annuale promossa da Canali di Bologna, nuovo brand dei Consorzi dei Canali di Reno e Savena, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio tecnico-idraulico e architettonico di Bologna Città d’Acque.

Il programma include percorsi tematici guidati, conferenze, laboratori didattici per bambini, musica live, spettacoli teatrali, mostre fotografiche e visite guidate a siti solitamente non accessibili al pubblico.

Alcuni fra gli eventi:

"LA CHIUSA SI ILLUMINA"

La Chiusa di San Ruffillo è all'origine del canale di Savena, costruito dal Comune (1176) per rifornire l'area est della città a uso dei mulini e di altre attività (tintorie, cartiere, concerie...). Dal ponte di via Toscana sono visibili l'incile e i paraporti del canale. Le strutture dipendono dal Consorzio della Chiusa di San Ruffillo e del Canale di Savena che per l'occasione aprirà i cancelli al grande pubblico per presentare l'antico manufatto e l'illuminazione artistica della Chiusa. Un contributo che il Consorzio ha realizzato a favore della città per rimettere in luce un luogo che rappresenta la sua identità. Evento organizzato da Canali di Bologna. Quando: ore 20:00 Dove: Via Toscana, 186 Per info e prenotazioni: 342/0167397, prenotazioni@consorzireno-savena.it. Tariffe: Contributo di € 6,00 a persona, € 3,00 per bambini dai 6 agli 11 anni, gratuito per minori di 6 anni.

"IL SALOTTO DELL'ACQUA – CHIACCHIERE SULLE VARIE FORME DELL'ACQUA"

Visita, spettacolo e aperitivo con Giorgio Comaschi

Chiacchieriamo sull'acqua. Quando lo faccio sono sempre contento perché l'argomento ha un fascino molto intenso e profondo. E' la nostra vita. Ma non pensiate sia semplice. Ecco perchè quando viene raccontata insieme a Fabio Marchi, il segretario dei Consorzi dei canali di Reno e Savena, che è un luminare della materia, diventa estremamente interessante. Parleremo di tutto, dei consumi, dell'uso dell'acqua nel quotidiano, del sistema idrico, delle novità che ci sono sotto di noi, perché come sapete noi camminiamo in pratica sull'acqua, per caratteristiche storiche di Bologna. Sarà un salotto sull'acqua, nel cuore dell'acqua, nei nuovi spazi ristrutturati magistralmente nell'Opificio di via della Grada, che si potranno anche visitare. Non vedo l'ora perché ogni volta si imparano cose nuove. Il tutto naturalmente con gli irrinunciabili toni di leggerezza che cercheremo di dare al salotto. Evento organizzato da Canali di Bologna Ritrovo: ore 18:30, Via Monaldo Calari, 15 - Bologna Quota di partecipazione: € 12,00 euro (incluso aperitivo) Info e prenotazioni: Canali di Bologna, prenotazioni@consorzireno-savena.it, 342/0167397 dal lun al ven dalle 08:00 alle 12:00

Consultare il programma sul sito dedicato