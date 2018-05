La "Notte Blu", la notte delle acque: musica, mostre e laboratori

Mercoledì 6 giugno, i Consorzi dei Canali di Reno e Savena in Bologna presentano la sesta edizione di NOTTE BLU, la manifestazione dedicata alla valorizzazione dello storico patrimonio tecnico-idraulico, architettonico e storico di Bologna Città d’Acque.

Il programma include più di 20 eventi, che si svolgeranno dalle ore 16.00 alle ore 23.30, tra cui: percorsi tematici guidati, laboratori didattici per bambini, musica dal vivo, mostre fotografiche, esperienze in 3d e visite guidate a siti solitamente non accessibili al pubblico!

Il programma completo sul sito www.notteblubologna.it: le varie iniziative saranno aggiornate in tempo reale.

Fra gli eventi della serata:

Passeggiata con cena a sorpresa (ore 19.00, partenza da via della Grada, 12)

Il canale a lume di candela: a partire dalle ore 21:30 fino alle 23:30 da via Augusto Righi, 1

La Chiusa che si illumina: Evento organizzato dai Consorzi dei Canali di Reno e Savena in Bologna. Ore 20:00 visita guidata (solo su prenotazione, costo 5 euro) ore 21:30 Performance di danza (ingresso libero) Via Toscana, 186

Caccia al Tesoro "Aspettando la Notte Blu": evento organizzato da Istituzione Bologna Musei-Museo del Patrimonio Industriale presso il Museo del Patrimonio Industriale (Via della Beverara 123). Domenica 03/06, ore 16:00.