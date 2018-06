La "Notte Blu" a Sasso Marconi: ospite Beppe Maniglia

La Notte è… Blu a Sasso Marconi. Serata di festa per le vie del centro con musica live, ballerini, spettacoli, degustazioni, bancarelle e negozi aperti...e in piazza c'è anche Beppe Maniglia!

Mercoledì 20 giugno dalle ore 19 in poi

La notte si tinge di… blu a Sasso Marconi. Domani, mercoledì 20 giugno, al calar del sole, le vie del centro si animeranno con musica dal vivo, bancarelle cariche di delizie per il palato e spettacoli… La festa proseguirà poi per tutta la serata coinvolgendo cittadini e visitatori con un’esplosiva miscela di suoni, profumi e sapori e un colore dominante, il blu, a collegare idealmente i diversi punti del centro cittadino, dove ad ogni angolo ci aspettano assaggi, sorprese, animazioni e divertimento…

Durante la “Notte Blu”, suoni e note musicali riecheggeranno ad ogni angolo della città. I bar del centro e di via Kennedy proporranno dj set, animazioni, esibizioni di ballerini e musica live, da ascoltare sorseggiando un cocktail o un aperitivo. Mentre Radio Venere trasmetterà in diretta per tutta la sera dalla Piazzetta del Pozzo, alle 21.30 nella centrale Piazza dei Martiri della Liberazione inizierà l'esibizione di Beppe Maniglia: il noto musicista intratterrà i visitatori con la sua caratteristica performance acustica. La performance di Beppe Maniglia sarà preceduta dallo spettacolo di cabaret dell'artista sassese Michele Davalli.

Bancarelle con prodotti tipici e artigianali animeranno le vie del centro, mentre per i più piccini, ci sono il luna park e i gonfiabili nella Piazzetta del Mercato, la caccia al tesoro nel Giardino della Ghiacciaia e lo spettacolo di burattini del "Teatrino dell'Es" al Parco Marconi

La Notte Blu farà inoltre da sfondo alla Notturna in bicicletta organizzata da Biciscout e rivolta ad appassionati delle due ruote di tutte le età.

Tante infine le delizie per il palato: per tutta la sera si potranno degustare piadine romagnole, salsiccia e patatine, pizze, paella, hot dog, crescentine, tigelle, borlenghi, porchetta... E ancora, birra e arrosticini (nello stand di “A Tutta birra Sassofest”), frutta, dolci, gelati, crepes, waffles e i cestini dell’Ape di Anna per un pic-nic in via Porrettana. Gran finale in piazza con un brindisi e la torta blu offerta dalla Pasticceria della Piazza!

Per l’occasione, i negozi del centro resteranno aperti per tutta la serata.