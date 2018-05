Notte europea dei musei - fatto a mano: fra tradizione e innovazione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Sarà tutta dedicata al libro d'arte, inteso come manufatto raffinato e creativo, l'apertura gratuita straordinaria del Museo Magi'900 in occasione della Notte Europea dei Musei 2018, che si svolgerà sabato 19 maggio. L'evento, che si inserisce nella rete di iniziative del Comune di Pieve di Cento e rientra anche nel programma nazionale del Maggio dei Libri, prende spunto dall'esposizione della magnifica edizione limitata de L’Apocalisse, illustrata da Giorgio de Chirico, nel 1941 e nel 1977, in cui l'elegante segno del maestro della Metafisica si adatta perfettamente alla visionarietà del testo. Per ragionare sulla varietà delle interpretazioni del rapporto tra libro e arti visive il museo propone inoltre la visita alla mostra Edizione Straordinaria. Libri d’artista della collezione permanente, con opere di Franco Berdini, Vito Capone, Fausta Dossi, Vittorio Fava, Fernanda Fedi, Mauro Manfredi, Italo Medda, Gloria Persiani, Franca Sonnino, Sergio Vacchi e il laboratorio creativo per adulti Il MIO libro d’artista (a cura di Michele Evangelisti per Oro Associazione Artistico Culturale, prenotazione obbligatoria entro venerdì 18 maggio alla mail: info@magi900.com). Una notte tutta da sfogliare attende dunque il pubblico, che potrà accedere gratuitamente al museo dalle 18.00 alle 24.00 (ultimo ingresso ore 23.00), e potrà visitare anche le Collezioni Permanenti e le personali di Matthias Brandes e Stefano Bergonzoni.

