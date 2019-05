Notte Europea dei Musei: "D'aprês Severini e De Chirico. Performance di danza e musica"

Notte Europea dei Musei - La notte delle arti: sabato 18 Maggio 2019 ore 21 "D'aprês Severini e De Chirico. Performance di danza e musica"

MUSICA: Prof. Pasquale Nigro, fisarmonica, classi prima media; Prof.ssa Ilaria Nardi, fisarmonica e Prof. Giacomo Sebastianelli, percussioni classi II e III media di fisarmonica e alunni di percussioni dell'Istituto Comprensivo di Pieve di Cento e studenti di fisarmonica del Liceo Musicale "L. Dalla" di Bologna.

In programma brani della tradizione balcanica, klezmer e musette in ensemble e la composizione per fisarmonica Fantasia Octofonica scritta ed interpretata da Jacopo Cerpelloni.



DANZA: insegnante Ludmila Ruskovà – coreografie: Ludmila Ruskova e Alice Faella danzatrici: Alice Faella, Gioia Faella, Annalisa Borghi, Gioia Gotti, Linda Gotti, Enrica Pancotti

Scuola di danza EUPHORIA, direzione UISP Ferrara



Il Museo Magi'900 sarà aperto gratuitamente dalle ore 18 alle ore 23