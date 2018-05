"Notte Europea dei Musei": visite di sera e tariffe speciali

Il 19 maggio si celebra la Notte Europea dei Musei: un modo per trasformare questi luoghi di tutela e valorizzazione dell’arte in spazi accoglienti, dove restare fino a tarda sera, entrando gratis o con tariffa speciale.

Ecco i musei nella che a Bologna partecipano ai festeggiamenti con aperture straordinarie e iniziative dedicate:

Pinacoteca Nazionale di Bologna – Via delle Belle Arti 56, Bologna

Apertura straordinaria dalle 20 alle 23

Ingresso: 1 €, gratuito per gli abbonati Card

Evento speciale: Assaporare l’arte

Assaporare l’arte è un progetto dedicato al rapporto fra arte e cibo, nato dalla collaborazione fra la Pinacoteca, l’Accademia di Belle Arti e il Conservatorio di Musica G.B. Martini.

Attraverso l’interpretazione di tre opere del museo si coinvolgerà il pubblico in un viaggio tematico per “gustare” sapori, simboli e colori dei grandi pittori. I visitatori troveranno tre originali installazioni audio-video che dialogano direttamente con altrettanti dipinti nelle sale espositive del museo: Le nozze di Cana di Gaetano Gandolfi, L’ultima cena di Vitale da Bologna e Gesù Cristo in casa di Marta di Giorgio Vasari. Per l’occasione gli studenti del Biennio di Didattica dell’arte e mediazione culturale del patrimonio artistico accompagneranno i visitatori in uno speciale percorso di visita. Le installazioni saranno fruibili nel percorso di visita della Pinacoteca sino al 3 giugno 2018.

Museo di Palazzo Poggi – Via Zamboni 33, Bologna

Apertura straordinaria dalle ore 20 alle ore 24.

Sarà possibile partecipare a visite guidate alle collezioni, nei seguenti orari: 20.10, 21.10, 22.10, 23.10

Ingresso ridotto: 1 €, gratuito con Card Musei

Collezione di Geologia “Museo Giovanni Capellini” – Via Zamboni 63, Bologna

Apertura straordinaria dalle 18 alle 20

Evento speciale: La nascita del trio

Si chiude il ciclo di concerti “Il sabato del Capellini” con il concerto La nascita del trio, realizzato in collaborazione con il San Giacomo Festival. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Museo nazionale etrusco “Pompeo Aria” – Via Porrettana Sud, 13, Marzabotto



apertura straordinaria dalle 18.30 fino alle 21.30

Ingresso ridotto: 1 €, gratuito con Card Musei

Rosario Anzalone, archeologo responsabile del Museo, offre una visita guidata a chi lo desidera

FUORI PORTA: PALAZZO DEI DIAMANTI A FERRARA.

Palazzo dei Diamanti – Corso Ercole I d’Este 21, Ferrara

apertura straordinaria dalle 19.00 alle 24

In esposizione la mostra Stati d’animo. Arte e psiche tra Previati e Boccioni

ingresso ridotto: 7 € (acquistabile solo in biglietteria dalle 19 alle 23.30)

Alle ore 21.00 è prevista una visita guidata per singoli visitatori con ritrovo nel giardino di Palazzo dei Diamanti alle ore 20.45. La durata del tour è di 1 ora e 15 minuti circa. Il costo della sola visita guidata è di 6,00 euro a persona ed è gratuita per bambini fino a 6 anni.

La prenotazione della visita guidata è obbligatoria e si può effettuare scrivendo a visitamostraferrara@gmail.com oppure contattando il numero 333 1581942 (dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00)

La Notte Europea dei Musei è l’iniziativa promossa dal Consiglio d’Europa e, in Italia, dal MiBACT per favorire la conoscenza del patrimonio museale europeo che vedrà migliaia di musei di oltre trenta nazioni rimanere aperti dalle ore 20 alle 24.