Serate fuori porta: tutti in Riviera per la "Notte Rosa"

Conto alla rovescia per la 14ª edizione de “LA NOTTE ROSA”, il Capodanno dell’estate italiana, che venerdì 5 luglio animerà le spiagge della Riviera, insieme alle location più suggestive dell’entroterra romagnolo e al nord delle Marche. Una festa attesissima, che ogni anno invita i suoi ospiti a vivere con spensieratezza, leggerezza ed allegria e a trovare il lato rosa della vita. A pochi km da Bologna una grande festa insomma...

Per la "Notte Rosa" in programma più di 400 eventi tra concerti e spettacoli musicali con le performance di grandi nomi della musica italiana e internazionale FRANCESCO DE GREGORI, MAHMOOD, BENJI & FEDE, GIUSY FERRERI, BABY K, TIROMANCINO, STADIO, ROBERTO CACCIAPAGLIA, NINA KRAVIZ, THE KOLORS, SHADE E FEDERICA CARTA, GENE GNOCCHI, PAOLO BELLI BIG BAND, MIRKO CASADEI & L’ORCHESTRA CASADEI, l’appuntamento con DEEJAY ON STAGE e lo speciale di RADIO BRUNO ESTATE con LE VIBRAZIONI, NOMADI, ELODIE

FEDERICA ABBATE E LORENZO FRAGOLA, FRED DE PALMA, SERGIO SYLVESTRE, TORMENTO

Il claim della 14ª edizione è “PINK R-EVOLUTION”

Il programma de “La Notte Rosa” offre sempre un ricco calendario di appuntamenti che abbracciano concerti di musica pop, rock e jazz, animazione per bambini, mostre d’arte, teatro e tanto altro.

In programma più di 400 eventi gratuiti su 130 km di litorale. Si partirà mercoledì 3 luglio da Rimini con una speciale anteprima targata RDS 100% Grandi Successi, che porterà sul palco di Marina Centro BENJI & FEDE. Il duo di artisti emiliani anticiperà l’atmosfera de “La Notte Rosa” proponendo alcuni dei loro successi, tra cui la nuova hit “Dove e Quando” che sta scalando le classifiche di vendita.

Il lungo weekend de “La Notte Rosa” a Rimini comincerà ufficialmente venerdì 5 luglio con il concerto di FRANCESCO DE GREGORI in Piazzale Fellini alle ore 21.30 per una data del suo tour DE GREGORI & ORCHESTRA – GREATEST HITS LIVE. Le emozioni proseguiranno all’alba di sabato, con il concerto del Maestro ROBERTO CACCIAPAGLIA sulla Spiaggia di Riminiterme, mentre la sera la deejay russa NINA KRAVIZ sarà protagonista alla Beach Arena per una tappa del “Galactica Electronic Music Festival”, il festival di musica elettronica che torna in Emilia Romagna con la versione estiva dopo il successo dello scorso Capodanno a Bologna. Protagonisti dell’evento anche IDRISS D, MATTRIA TRANI e ADIEL (ingresso a pagamento).Sempre venerdì sera GIUSY FERRERI si esibirà a Marina di Ravenna sul palco di Piazza Dora Markus alle ore 22.00 e BABY K al Lido delle Nazioni di Comacchio (FE) in Piazza Italia alle ore 21.30. Riccione darà appuntamento ai più affezionati ascoltatori, e non solo, di Radio DEEJAY, con l’anteprima di DEEJAY ON STAGE. Da Piazzale Roma, LINUS e NICOLA SAVINO saranno in diretta venerdì 5, dalle 18 alle 20, dall’iconico truck di Radio DEEJAY con un live radiofonico fronte mare che avvolgerà la spiaggia e il piazzale, palcoscenico privilegiato degli eventi estivi riccionesi. Sarà una lunga festa che proseguirà con la musica in consolle dei dj della radio, come CHICCO GIULIANI, ALEX FAROLFI, WAD e MILLA. La Notte Rosa di Radio DEEJAY proseguirà sabato 6 e domenica 7 luglio con una grande novità della radio: la coppia DANIELE BOSSARI e FEDERICA CACCIOLA, che condurranno in diretta live da Piazzale Roma il programma Il Boss del weekend, dalle 10 alle 13.

A Misano Adriatico (Rn) in Piazza della Repubblica ci saranno i THE KOLORS. GENE GNOCCHI andrà in scena a Pesaro con lo spettacolo “Sconcerto Rock” in Piazzale della Libertà alle ore 21.15, mentre la PAOLO BELLI BIG BAND sarà in concerto ai Giardini Don Guanella di Gatteo Mare (Fc) alle ore 21.30.

Il vincitore della 69ª edizione del Festival di Sanremo MAHMOOD si esibirà venerdì 5 luglio al Beky Bay di Bellaria Igea Marina (Rn), per una tappa del suo SUMMER VIBES TOUR (ore 23.30), mentre il giorno successivo la cittadina accoglierà gli STADIO in Piazzale Capitaneria di Porto alle ore 22.00. A Cattolica (Rn) sempre venerdì ci saranno SHADE E FEDERICA CARTA in Piazza Primo Maggio alle ore 22.00, seguiti il 6 luglio dai TIROMANCINO, mentre il venerdì a San Mauro Mare (Fc) MIRKO CASADEI & L’ORCHESTRA CASADEI porteranno al Parco Stefano Campana alle ore 21.30 il loro nuovo pop-folk. Non mancherà anche il tradizionale appuntamento di RADIO BRUNO ESTATE: la radio più popolare dell’Emilia Romagna inaugurerà il nuovo tour estivo da Piazza Andrea Costa a Cesenatico (Fc) e porterà in scena, venerdì 5, i nomi più amati della musica italiana, come LE VIBRAZIONI, che presenteranno le loro hit più famose oltre al nuovo singolo “L’amore mi fa male”; pilastri della nostra canzone come i NOMADI; l’elegante ELODIE con la nuova “Margarita” feat. Marracash; l’inedita coppia dell’estate formata da FEDERICA ABBATE E LORENZO FRAGOLA che proporranno la loro “Camera con vista”; BENJI & FEDE con il loro nuovo singolo “Dove e quando”, il principale esponente del reggaeton italiano FRED DE PALMA con il suo nuovo singolo “Una volta ancora” feat. Ana Mena; e infine il “Big Boy” più amato d’Italia SERGIO SYLVESTRE e il rapper TORMENTO.

Nel cartellone anche momenti suggestivi come LA NOTTE ROSA AL CASTELLO di FERRARA, appuntamenti dedicati a tutta la famiglia con LA NOTTE ROSA DEI BAMBINI a Bellaria Igea Marina (Rn), e grandi eventi di cultura con l’inaugurazione il 6 luglio a Rimini della grande mostra “Revolutions 1989-2019” o l’anteprima, a San Marino, venerdì 5 e sabato 6 luglio, dell’edizione 2019 del SANTARCANGELO FESTIVAL, con il suggestivo spettacolo “Dragon, rest your head on the seadbed” dei madrileni PABLO ESBERT e FEDERICO VLADIMIR, allestito in una piscina olimpica come palcoscenico (ore 22.00, ingresso a pagamento).