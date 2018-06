Serate fuori porta: la "Notte Rosa" lungo la Riviera

Rimini, Ravenna, Ferrara: la Riviera si tinge di rosa per una notte.

La Notte Rosa di Rimini. A festeggiare la 13a edizione del “Capodanno dell’Estate Italiana“ a Rimini ci saranno, venerdì 6 luglio, il musicista e cantante spagnolo più amato in Italia, le voci di Rai Radio 2 Caterpillar AM, Nina Zilli, la finalista di Sanremo 2018 Annalisa, Ron, Giusy Ferreri, il trio Maria Antonietta-Paola Turci-Noemi, la “leggenda” Shel Shapiro, Edoardo Bennato con gli archi del Quartetto Flegreo, i Gemelli Diversi, i dj di Virgin Radio e gli artisti di Radio Bruno Estate – Sulla Spiaggia del Sole 86-87 a Riccione venerdì mattina all’alba concerto di Francesco De Leo e la sua band in diretta a Rai Radio 2 Caterpillar AM e sabato 7, sempre al sorgere del sole, appuntamento sulla spiaggia di Riminiterme con le sonorità rarefatte di Remo Anzovino - A Bellaria torna La Notte Rosa dei Bambini, da Santarcangelo dei Teatri lo spettacolo inaugurale di Tamara Cubas nel programma della Notte Rosa – Quest’anno protagonisti anche i borghi, i castelli e le città della Romagna, illuminati di rosa, da cui ammirare il grande spettacolo dei fuochi d’artificio sul mare di mezzanotte.