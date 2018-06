Notte Rrosè: aperitivo degustazione di vini rosati

L'estate significa caldo, l'estate significa vino rosato.



Al fresco del nostro nel cortiletto, sabato 23 giugno proponiamo un aperitivo di degustazione di tre diversi vini rosati, diversi tra loro per zona geografica e metodo di produzione.



sabato 23 giugno, ore 20:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna

+39 371 1091099

barlibrerialaconfraternita@gmail.com



- Salento rosato, cantine Vetrère (Taranto)

Negramaro/Malvasia



- Metodo classico, Pisan-Battèl (San Severo, FG)

Brut rosè



- Ramoro, Lunaria, Cantina Orsogna (Orsogna, CH)

Pinot grigio ramato



La degustazione è accompagnata da un piatto di burrata fumè di Gioia del Colle, con contorno.



Il tutto a soli 18€!



È gradita la prenotazione, contattandoci via Facebook, via e-mail o passandoci a trovare.