Notte in Borgo: la notte "Rosso Panigale"

Seconda edizione di una notte colorata di rosso all'insegna di gastronomia, musica, spettacoli e attività per bambini a Borgo Panigale.

Come ogni anno la festa si svolgerà lungo Via Marco Emilio Lepido partendo dal Via Panigale fino ad arrivare all'incrocio di via Cavalieri Ducati.



Quest'anno ci saranno molte sorprese e novità lungo la festa.

Vi invitiamo a partecipare e vivere con noi e tutti i commercianti presenti una notte indimenticabile.