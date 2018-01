Sabato 13 gennaio "La Notte Ska" al Mercato Sonato. Una serata dedicata alla musica SKA tra danze, musica e balotte.

Concerto de ‘La BaLotta Continua’: la filosofia è quella di un’osteria dello ska. Niente virtuosismi o nouvelle cuisine, solo passione ed energia. Simone, il vostro oste-cantante di fiducia, vi accoglierà nel nostro mondo e vi aiuterà a scegliere tra le nostre specialità e i nostri freschissimi abbinamenti tra musica e parole.

Tommaso confezionerà sulla chitarra con le su mani esperte gli accordi della casa. Alessia al basso e Martello alla batteria, con braccia infaticabili, vi faranno sentire nello stomaco il ritmo in levare della tradizione. Spilla alla tastiera coniugherà gli accordi dei giorni che furono con i suoni dei giorni nostri. Michele al trombone, Matteo e Tafta alle trombe e Simone al sax prepareranno davanti ai vostri occhi e solo per voi, gli stacchi e gli assoli dal sapore robusto di tempi andati. Potrete infine scegliere tra il rosso sincero delle parole di Ivan della Mea o di Pietrangeli, la vodka clandestina di Stalingrado, e il gin-tonic anni ’80 dei Madness. Dopo il concerto, DJ Skanking per ballare fino a fine serata! A cura di Mercato Sonato