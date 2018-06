"Notte Viola" in via Emilia Ponente:

Siamo arrivati alla 5° EDIZIONE di una notte colorata di viola all'insegna di gastronomia, musica, spettacoli e attività per bambini.

Come ogni anno la festa si svolgerà lungo Via Emilia Ponente partendo dal Ponte Lungo fino ad arrivare ai Prati di Caprara scendendo anche per un pezzo in Via Battindarno. Quest'anno ci saranno molte sorprese e novità lungo la festa.