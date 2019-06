Appuntamento il 30 giugno in via Emilia Ponente per la 6° edizione della Notte Viola!

L' appuntamento annuale per tutti i bolognesi e i commercianti che popolano la via Emilia Ponente che ogni anno cresce sempre più: shopping, musica, intrattenimento e tanto altro per una serata intera sotto le stelle.

Dalle 19.30 a mezzanotte.