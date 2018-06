Giugno, il mese delle "Notti Bianche": tutte le feste di strada

D'estate fioriscono anche le Notti Bianche in strade della città o località di tutta la provincia. Giugno è ricco di eventi serali sparsi per tutto il territorio nella formula più classica dei negozi aperti fino a tardi, della buona musica dal vivo che fa anche ballare e di tant intrattenimento per i più piccoli.

Ecco le Notti Bianche da non perdere a giugno:

1. Venerdì 8 giugno (ore 19-24): BALLA CON NOI! NOTTE BIANCA A SAN LAZZARO DI SAVENA

Notte Bianca a San Lazzaro

2. Sabato 16 giugno (dalle ore 17,30): FESTA DI VIA TERME VECCHIA

Alto Reno Terme

