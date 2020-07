"Notti Orfeoniche" in via Broccaindosso: il programma di luglio

Notti orfeoniche. Dal 1 luglio al 4 settembre Arena Orfeonica – Via Broccaindosso 50. La rassegna L'estate dell'Orfeonica, che si svolge annualmente nel cortile di Via Broccaindosso 50, si arricchisce quest'anno della collaborazione con Làbas, Ateliersi e altre associazioni del territorio, nel pieno esercizio di cooperazione dal basso tra diversi attori sociali. La rassegna fa parte di Bologna Estate 2020, il cartellone di

attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Destinazione Turistica e si svolgerà tra lo splendido cortile dell'Arena Orfeonica e il Quadriportico di Vicolo Bolognetti, aree aperte che molto si prestano ad essere attraversate in libertà e sicurezza.

Abbiamo voluto creare una sinergia tra diverse realtà, condividendo gli spazi e la programmazione di iniziative, per promuovere il valore della messa in comune e della riappropriazione di una nuova normalità. Ciò che pensiamo dopo questi mesi di lockdown è infatti che non possiamo tornare alla normalità di prima, ma dobbiamo tutti insieme costruire un mondo più accogliente, attento alle fragilità del prossimo, sensibile a ciò che ci sta intorno.

Questo il messaggio della rassegna estiva “Notti Orfeoniche”.

1 luglio - (evento speciale – 25 anni)

L'Odio di Mathieu Kassovitz (Francia, 1995) 95'

24 ore nella vita di tre giovani nella banlieue parigina il giorno dopo del pestaggio del

sedicenne Abdel Ichah durante un interrogatorio di polizia.

Arena Orfeonica- Via Broccaindosso 50

ore 21.30 - Ingresso € 4

per info e prenotazioni scrivi a: 331 1202761 – 349 6790250

3 luglio

Il piccolo Nicolas e i suoi genitori di Laurent Tirard (Francia, 2010) 90'

Amato in famiglia, benvoluto dai propri compagni di scuola, il piccolo Nicolas vive

una vita felice. Ma un giorno una conversazione tra i suoi genitori, lo induce a

pensare che sia in arrivo un altro fratellino...

Arena Orfeonica- Via Broccaindosso 50

ore 21.30 - Ingresso a offerta libera

per info e prenotazioni scrivi a 331 1202761 – 349 67902508 luglio

Che fare quando il mondo è in fiamme? di Roberto Minervini (IT- USA - Francia,

2019) 123'

In collaborazione con Cineteca di Bologna e Valmyn.

Tre storie parallele di individui che a Tremé, quartiere nero di New Orleans, lottano

ogni giorno per la giustizia, la dignità, la sopravvivenza.

Arena Orfeonica- Via Broccaindosso 50

ore 21.30 - Ingresso € 4

per info e prenotazioni scrivi a 331 1202761 – 349 6790250

10 luglio

Tomboy di Céline Sciamma (Francia, 2011) 82'

Il microcosmo dei bambini visto con tenerezza e acume, senza facili semplificazioni.

Arena Orfeonica- Via Broccaindosso 50

ore 21.30 - Ingresso a offerta libera

per info e prenotazioni scrivi a 331 1202761 – 349 6790250

14 luglio

Prove aperte – Komos - Coro Gay di Bologna.

Komos è il primo coro LGBTQI a voci maschili d’Italia, fondato nel 2008 da

Paolo V. Montanari. costituitosi in associazione nel luglio del 2012. Diretto dal

Maestro Nicola Mainardi, dal 2012 è un’associazione aperta a tutti, apartitica e

aconfessionale, con l’obiettivo di fornire una rappresentanza musicale della

comunità LGBTQ e diffondere tramite la musica un messaggio di uguaglianza

e inclusione.Il repertorio del Komos spazia dalla musica profana

rinascimentale e barocca, passando per la lirica e la musica popolare italiana

fino al pop internazionale.

Arena Orfeonica- Via Broccaindosso 50

ore 21

ingresso gratuito

15 luglio

Fa' la cosa giusta di Spike Lee (USA, 1989) 113'

Nel quartiere di Brooklin, Mookie lavora nella pizzeria dell' italo-americano Sal .

Nell'arco di 24 ore un vortice di eventi cambierà la sua vita.

Arena Orfeonica- Via Broccaindosso 50

ore 21.30 - Ingresso € 4

per info e prenotazioni scrivi a 331 1202761 – 349 679025016 luglio

Fiabe-contro-fiabe (Bacchilega Editore, 2020)

Reading- presentazione del libro di Elena Buccoliero

con Elena Buccoliero, Alberto Urro e Andrea Trombini

Elena Buccoliero attraversa ruoli e passioni tesa nell’esecuzione di un unico

disegno. Che il pretesto sia una formazione o un articolo, un’udienza o un

laboratorio narrativo, gira e rigira fa sempre le stesse cose: ascoltare e

raccontare storie. Collabora con www.azionenonviolenta.it eww.ubiminor.org

Arena Orfeonica

Via Broccaindosso 50

ore 21

ingresso a offerta libera

17 luglio

Il Nano Rapito (Damster Edizioni - Edizioni del Loggione, 2019)

Presentazione del libro di Lorena Lusetti

Nonostante l’avversione dell’investigatrice Stella Spada ad uscire dalle mura

della città di Bologna, in questa nuova indagine si sposta a Badi, un paese

dell’Appennino bolognese sul lago di Suviana. Qui è stata chiamata ad

indagare sulla morte di alcuni componenti della famiglia Doria, trovati

annegati nel lago. Nel frattempo ha alcuni altri casi da portare a termine, come

ad esempio la sparizione del nano Orfeo dall’aiuola della Arena Orfeonica.

Attorno a lei molti personaggi e molti misteri famigliari. Stella dice di essere

cambiata, o almeno ci sta provando, ma sarà vero? Lorena Lusetti nasce e vive

a Bologna. Scrive romanzi e racconti prediligendo il genere giallo e il noir.

Stella Spada è la protagonista di molti suoi romanzi.

Arena Orfeonica

Via Broccaindosso 50

ore 21

ingresso a offerta libera

18 luglio

Hip Hop Laboratorio - La Zecca - In collaborazione con la serigrafia Hunda

Làbas

Vicolo Bolognetti 2

dalle 16 alle 20

ingresso gratuito

per info e prenotazioni scrivi a 331 1202761 – 349 679025021 luglio

Prove aperte - Coro Alberani

Il coro “Antonella Alberani”, nato nel 2011 è una delle attività de “Il Seno di

Poi-OdV”, associazione nata a Bologna nel 2006, che aiuta e sostiene le donne

operate di cancro al seno. Il Coro, a voci femminili, è composto da 25

coriste, ha un repertorio misto di canti popolari italiani, inglesi, sudafricani,

macedoni, brani classici che spaziano dal medioevo all’800 e pezzi jazz. Il

Coro è diretto dal Maestro Gian Marco Grimandi. Quando, nel Settembre del

2011, un gruppo di 20 ragazze “vintage” si presentò nella sala prove, nessuna

si poneva la domanda di che cosa sarebbe stato del nascendo coro da lì in

avanti.

Arena Orfeonica- Via Broccaindosso 50

ore 21

ingresso gratuito

21 luglio

Alinea

Alinea, l’andare a capo, il ricrearsi e il riscoprirsi attraverso la sperimentazione e la

contaminazione di diversi generi musicali e culturali.

Uno spettacolo il cui tema centrale è l’identità e la continua ricerca interiore,

esplorare spazi remoti della nostra mente, osservarsi dall’interno, immedesimarsi e

rispecchiarsi. In collaborazione con il Collettivo S.O.L.E.

Il Collettivo S.O.L.E. nasce per ricordare SOLE LEVATO, amatissima amica,

eclettica artista e musicista di Bologna dalla grande socialità.

Il progetto Soul Original Love Experience si propone di promuovere la musica,

sensibilizzare sul tema della salute mentale, creare sinergie e comunità.

Làbas

Vicolo Bolognetti 2

apertura 20.30 spettacolo ore 21

info: souloriginalloveexperience@gmail.com

22 luglio

I Am Not Your Negro di Raoul Peck (USA- Belgio- Francia- Svizzera,

2016) 93'

Documentario sulla condizione della popolazione africana-americana vista attraverso

le parole di James Baldwin e i suoi scritti su Medgar Evers, Malcom X e Martin

Luther King.

Arena Orfeonica- Via Broccaindosso 50

ore 21.30 - Ingresso € 4

per info e prenotazioni scrivi a 331 1202761 – 349 679025023 luglio

Shock'em All|La Sbrindola Roue Cyre, musica, non-sense

“La Sbrindola porta caos, anarchia, ilarità e tecnica estrema” Lo spettacolo Shock

'em all nasce prima di tutto dall'amicizia ed incontro tra due incredibili ed

estroverse personalità. Lo spettacolo inizia a prendere forma nel 2008, durante

un viaggio in Ungheria, nel quale incomincia una grandiosa amicizia e

collaborazione tra i due artisti. Punto focale per la storia dello

spettacolo, l’incontro nella capitale ungherese con Fabrizio il Gorilla, durante

la notte di capodanno. Il gorilla Fabrizio entra da subito nel ruolo di mente

pensante e -Deus ex machina- dello show…L’incontro artistico tra i due attori e

si manifesta con la fusione tra le loro tecniche: una forsennata ed incredibile

ricerca musicale e ritmica da una parte, una estroversa, corporea, energetica

tecnica di giocoleria dall’altra. Il tutto ha portato alla creazione di uno

spettacolo di allucinante livello energetico e di imprevedibile delirio, di grande

coinvolgimento per il pubblico. Da quel momento in poi tale spettacolo, sempre

in evoluzione, ha riscosso un successo enorme, vedendosi programmato anno

dopo anno in tutti i più importanti festival del settore, in oltre 22 paesi del

mondo.

Arena Orfeonica

Via Broccaindosso 50

ore 18 e ore 21

Ingresso gratuito

Prenotazione obbligatoria - tel. 3534098322 dalle 16 alle 20 24 luglio

24 luglio

Serata in reading con Nicole De Leo

Nicole De Leo è un’attrice, attivista LGBT e membro del direttivo del MIT

(Movimento Identità Trans) di Bologna, di cui è stata anche Presidente. Il

teatro la ha accompagnata tutta la vita, interprete anche in alcuni film e

documentari. Un viaggio da Amleto con Franco Branciaroli alla Locandiera di

Marinella Anaclerio. Ha viaggiato e continua a farlo, ma Bologna è il luogo

dove ha deciso di vivere e respirare.

Arena Orfeonica

Via Broccaindosso 50

ore 21

ingresso a offerta libera

28 luglio

Prove aperte - Corale Orfeonica

Nel 2019 rinasce la Corale Orfeonica che aveva caratterizzato la vita di via

Broccaindosso da metà Ottocento a metà Novecento e che ha ispirato il nome del

cortile. Il coro è composto da appassionati che non necessariamente conoscono lamusica e sono intonati. Sotto la guida del maestro Gian Marco Grimandi tutto è

possibile…

Il desiderio è quello di creare, a partire da settembre in collaborazione con le

scuole del territorio, Le voci bianche della Corale Orfeonica.

Arena Orfeonica- Via Broccaindosso 50

ore 21

ingresso gratuito

28 luglio

Compagnia Icore- Arañas. Capitolo II: Acatisia/Movimento

Lo spettacolo sarà il frutto di un laboratorio che si terrà presso Làbas nei giorni 24 e

26 luglio

Làbas

Vicolo Bolognetti 2

apertura 20.30 spettacolo ore 21

info: fb Compagnia Icore

29 luglio

Furore di John Ford (USA, 1940) 129', b/n

Primi anni 30' della grande Depressione americana. Un uomo uscito di prigione

scopre che la terra della sua famiglia è stata espropriata dalle banche. Parte così il

viaggio verso la California lungo la Route 66.

Arena Orfeonica- Via Broccaindosso 50

ore 21.30 - Ingresso € 4

per info e prenotazioni scrivi a 331 1202761 – 349 6790250

30 luglio

Ateliersi presenta Non stare ferma nel vento

reading poetico e musicale di e con Fiorenza Menni

progetto sonoro di Fiorenza Menni e Giulia Formica

alla batteria Giulia Formica

Attraverso un’interpretazione originale dei loro versi, l’attrice coinvolgerà il

pubblico nell’emozione delle più radicali posizioni delle autrici come Alejandra

Pizarnik, Emily Dickinson, Anne Sexton, Claudia Rankine e Rupi Kaur, scelte per

la loro capacità di essere dirompenti, indipendenti e innovative. Si è voluto,

seguendo questa traccia, far emergere quali mondi diversi queste donne hanno

immaginato e desiderato. Quali nuovi, diversi modi di vivere o immaginare la vita

ci hanno indicato?

Arena Orfeonica

Via Broccaindosso 50

ore 21

ingresso € 3

info: info@ateliersi.it31 luglio

Reading Calvino

con Olga Durano e Andrea Trombini

Brani tratti dalle opere del grande scrittore e intellettuale italiano.

Arena Orfeonica

Via Broccaindosso 50

ore 21

ingresso a offerta libera