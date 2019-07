"Novensemble Senzaspine"

Il gruppo composto dai musicisti dell'Orchestra Senzaspine vi accompagnerà in questa serata tra le colonne sonore più suggestive e folcloristiche di varie parti del mondo, spaziando fra i vari generi, in un gioco fra strumenti e pubblico. Oltre ai musicisti, in questo viaggio intorno al mondo la voce di Eva Macaggi vi trasporterà da un continente all'altro!



Nato a Bologna nel 2014, da un'idea di alcuni membri dell'Orchestra Senzaspine, Novensemble è un gruppo di giovani musicisti che organizza concerti ed eventi di musica dal vivo spaziando tra un ampio repertorio: branì di musica classica eseguita con arrangiamenti per l'ensemble, colonne sonore, musica da intrattenimento, musica pop e rock. Novensemble si pone come obiettivo quello di spaziare nei diversi generi musicali, mantenendo come base solida un organico composto da strumenti "classici":violino, viola, violoncello, contrabbasso, pianoforte e, nella sezione fiati, oboe e flauto. La presenza della cantante rende questo gruppo più completo e aperto ai diversi generi musicali che propone.