Un weekend di festa nel centro di Calderino (Monte San Pietro) con intrattenimenti, spettacoli e l'enogastronomia tradizionale.



Sabato 30 Giugno e Domenica 1 Luglio a Calderino (Monte San Pietro), ritorna la “Nuova Fiera Storica di Calderino” che per un intero weekend animerà l'area attorno al municipio di Monte San Pietro - Piazza Case Bonazzi, Piazza della Pace, Piazza Giovanni Paolo II, Area Caos, Parcheggione di Via Lavino - con numerosi occasioni di divertimento, svago e di scoperta delle tradizioni storiche ed enogastronomiche locali.



L'evento, promosso dal Comune di Monte San Pietro, è organizzato dalla Pro Loco di Monte San Pietro e coinvolge il ricco e vitale tessuto associativo e commerciale del territorio, che per l'occasione mette “in vetrina” i tratti distintivi della comunità e le sue eccellenze e le tradizioni coniugate con l'innovazione e la grande accoglienza.



Alla Nuova Fiera Storica di Calderino 2018 il Sabato (dalle 16 alle 24) e la Domenica (dalle 9 alle 24) sarà possibile passeggiare tra mercatini con prodotti tipici di qualità, artigianato artistico e creativo e Domenica 1 Luglio saranno presenti i banchi del Mercatino di Forte dei Marmi.



Nelle quattro aree tematiche della Fiera sarà possibile inoltre assistere a spettacoli musicali, danze, balli ed esibizioni sportive, con grande attenzione ai più piccoli che potranno assistere allo spettacolo a cura de “I Burattini di Riccardo”, guidare i quad e imparare i trucchi del mestiere del pompiere con “Pompieropoli”.



Grande novità di questa edizione sarà la Caccia al Tesoro, che si svolgerà Sabato 30 Giugno dalle 16.00 (con partenza dal piazzale della chiesa) nei negozi di Calderino, durante la quale i partecipanti armati di smartphone e tablet dovranno superare indovinelli e giochi per vincere un interessante montepremi.



Spazio inoltre alla cultura popolare con lo spettacolo di Fausto Carpani, i concerti di musica popolare di “Fragola e Tempesta”, e per le rievocazioni del passato con la mostra fotografica “Calderino ieri e oggi”, e visite guidate e iniziative promosse in collaborazione con “Monte San Pietro Ieri”, e la mostra di auto e moto d'epoca.



La Fiera sarà un'occasione imperdibile per apprezzare i prodotti tipici e le ricette della tradizione al ristorante “L'Osteria della scarpetta”, nel punto di ristoro “Le crescentine della Rosa” e nei numerosi punti di street food dislocati nel centro cittadino. Sarà inoltre possibile degustare i vini dei Colli Bolognesi di cui Monte San Pietro è punto di produzione estremamente vocato.