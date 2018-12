Nuove voci. Luca Gamberini, Jonathan Rizzo, Armio Neloci

Incontro e reading bolognese con tre nuove voci della poesia italiana contemporanea.



giovedì 20 dicembre, ore 19:00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna



- Armio Neloci, “Poesie per il sintetizzatore” (L'Erudita)

Mario Lenoci (1989) semiologo e copywriter, si occupa di scrittura e filosofia del linguaggio. Ha diverse pubblicazioni e identità alle spalle. Armio Neloci è il primo pseudonimo che scrive poesia. “Poesie per il sintetizzatore” è la prima raccolta poetica.



- Luca Gamberini: Un etto d'amore (Lascio?) (Ensemble)

Bolognese, classe 1986, fa parte del gruppo77, che riunisce vari poeti della città felsinea e dintorni, e ha pubblicato la raccolta poetica NeoKlassico (2014). Un etto d'amore - Lascio? è il suo secondo libro.



- Jonathan Rizzo: La giovinezza e altre rose sfiorite (Ensemble)

Nato a Fiesole nel 1981, da origini elbane. Cresce e studia a Firenze fino alla Laurea magistrale in Scienze storiche. Da lì si trasferisce a Parigi per scrivere il suo primo libro, L’illusione parigina (Edizioni Porto Seguro, 2016). Nello stesso anno entra nell’antologia di Affluenti, nuova poesia fiorentina (Ensemble). Nel 2017 pubblica Eternamente Errando Errando (Edizioni La Signoria).